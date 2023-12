Pioggia e neve: arriva il ciclone dell'Immacolata

Nuova ondata di maltempo sull'Italia. A partire da venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, una breve parentesi anticiclonica interesserà gran parte dello Stivale, partendo dalle regioni del Nordest. Pioggia e non solo, anche neve a quote basse fino in pianura sul Piemonte, con fiocchi misti a pioggia che si spingeranno fin sui settori occidentali lombardi ed emiliani. Fenomeni non particolarmente intensi, fatta eccezione per alcuni rovesci in Liguria.

Pioggia e neve: le previsioni per il ponte dell'Immacolata

Il passaggio della perturbazione dovrebbe invece evitare, quasi del tutto, il Triveneto e la Romagna, che resteranno così all'asciutto. Le condizioni andranno a peggiorare nel corso della giornata di venerdì, come spiegato dagli esperti di 3bmeteo: "Pioggia in Toscana, qualche rovescio sul Lazio tra il pomeriggio e la sera, fino a raggiungere con deboli fenomeni Umbria e Marche. Fenomeni più intensi coinvolgeranno invece la Sardegna ed entro sera anche la Sicilia. Sul resto d'Italia la giornata comincerà soleggiata, ma si assisterà ad un certo incremento delle nubi tra il pomeriggio e la sera, a carattere innocuo".

Nella giornata di sabato 9 dicembre il vortice si dirigerà verso le coste di Tunisia e Libia, con la perturbazione che attraverserà l'Italia da Nord a Sud. "Il tempo infatti migliorerà rapidamente al Nord con ampie schiarite - spiegano gli esperti -, ma anche con banchi di nebbia nelle ore più fredde in pianura. Qualche isolata pioggia potrà attardarsi su parte delle regioni centrali, specie le Marche, ma in attenuazione in giornata. Nubi sterili transiteranno sul Sud peninsulare, mentre solo sulle isole maggiori si avranno fenomeni un po' più consistenti, in sconfinamento dalla Sicilia alla Calabria, ma in attenuazione in serata". Domenica 10 dicembre la perturbazione dovrebbe uscire di scena, dando inizio alla rimonta anticiclonica sull'Europa. Il tempo dovrebbe tornare stabile su gran parte del Paese, ad eccezione di qualche annuvolamento sulle Alpi, in Liguria e sulle isole maggiori.

