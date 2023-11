Il maltempo spaventa ancora, in arrivo la tempesta Debi: le regioni a rischio

Dopo l'alluvione che ha causato vittime e danni per milioni in Toscana, il maltempo torna a fare paura. Questa volta il nome che spaventa è Debi. Così viene chiamata la nuova tempesta atlantica in arrivo.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, a sole 48 ore di distanza lo scenario meteo si ripropone quasi con le medesime caratteristiche sull'Europa occidentale e l'Italia dovrà fare i conti con questa nuova realtà nel corso della giornata. Solo una brevissima pausa dunque quella della mattinata di oggi 4 novembre, per altro nemmeno su tutta la Penisola perché al Sud ci sono ancora dei temporali. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà nuovamente a iniziare da ovest ed entro sera torneranno forti piogge e temporali. La pioggia tornerà a cadere sulle zone già messe duramente alla prova nelle scorse ore.

Le previsioni meteo per sabato 4 novembre

Nel bollettino della protezione civile viene indicata per oggi, sabato 4 novembre, allerta rossa in Veneto; arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; gialla in 14 regioni tra cui la Toscana.

Il peggioramento delle condizioni secondo gli esperti di 3bmeteo avverrà nel pomeriggio, con nubi in aumento al Nordovest con prime deboli piogge. Le precipitazioni diverranno più intense col passare delle ore: "I fenomeni potranno essere forti su centro est Liguria, Lombardia, alto Veneto, Trentino Alto Adige e alto Friuli Venezia Giulia".

Anche in Toscana il peggioramento è previsto "tra il pomeriggio e la sera con rovesci e temporali anche intensi sui settori settentrionali in estensione la notte anche a Umbria e Lazio". "Questa seconda perturbazione che arriverà oggi e sarà attiva fino a domani impatterà su un territorio che è già stato abbondantemente colpito. Per questo c'è da fare qualche evacuazione preventiva, la stiamo rimandando alle verifiche sul territorio", ha precisato il capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabrizio Curcio.

Al Sud al mattino ancora qualche temporale tra il basso Tirreno e il Salento. Maggior schiarite altrove. Nel pomeriggio qualche annuvolamento irregolare tra Campania e alta Calabria con isolati piovaschi. Ancora soleggiato altrove. Tra la sera e la notte ancora qualche pioggia tra Campania e alta Calabria. Temperature in temporaneo lieve aumento le massime e le minime al Sud. Venti fino a forti dai quadranti meridionali. Mari da molto mossi ad agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni meteo per domenica 5 novembre

Anche domenica 5 novembre la situazione resta instabile. Al Nord sono attesi residui piovaschi al mattino su est Liguria e Triveneto in assorbimento per il pomeriggio. Tra pomeriggio e sera poco nuvoloso quasi ovunque con qualche addensamento solo su Alpi e Prealpi. Al Centro ancora qualche temporale al mattino tra bassa Toscana, Umbria, Marche interne, Lazio e Abruzzo interno. Temperature stabili o in lieve aumento al Sud. Venti ancora forti dai quadranti meridionali. Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp