Inferno nell'alto Adriatico: Venezia va sott'acqua, a Jesolo spiagge devastate

Il Centro maree del Comune di Venezia ha rivisto le previsioni di marea al rialzo annunciando un prossimo massimo di 145 cm alle 16:40 di oggi a causa del rinforzo anomalo del vento di bora. Il sistema Mose resta non attivo. Per la città di Chioggia si prevedono circa 10cm in più.

Chioggia, 8 dicembre 2020.



Gli ESPERTI si dimenticano di alzare il Mose (tanto hanno chiamato bora quindi i disagi grossi li ha Chioggia e non la madrepatria Venezia), creando disagi e polemiche.



Per fortuna esiste ancora la goliardia.



PS: speriamo qualche testa salti almeno. pic.twitter.com/UldZzoxoCb — Jacopo Ghirardon (@Ghirarz) December 8, 2020

Acqua alta a Venezia: marea eccezionale

Già raggiunti i 130 centimetri sul medio mare a Venezia ma il Mose non è attivo e la città finisce sott'acqua. La marea infatti non era stata prevista di tale portata ed è troppo tardi ora per mettere in funzione il complesso sistema di dighe che necessità di ore di tempo per alzarsi. Gli esperti si aspettavano infatti un massimo di 125 centimetri, ora invece la città affronta un'evento eccezionale senza protezioni.

"Perché oggi il Mose non è stato azionato? Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c'è una previsione di 130 centimetri: l'allerta viene data 48 ore prima, per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione ma anche per convocare le squadre operative" ha spiegato Cinzia Zincone, a capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest.

La situazione meteorologica è in continua evoluzione: la giornata sarà caratterizzata da piogge intense in tutto il territorio come nei giorni precedenti. Già nel fine settimana, il maltempo ha provocato ingenti danni in tutta la provincia: tra allagamenti che sono stati registrati e mareggiate che hanno colpito e devastato il litorale, finendo per "mangiarsi" decine di migliaia di metri cubi di sabbia.

Il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton sottolinea gli enormi danni della mareggiata a Jesolo, Eraclea e Sottomarina.

Come spiega Veneziatoday a Jesolo, nella zona della Pineta sono stati erosi 50mila metri cubi di sabbia. A Eraclea, il Comparto Sa1 (intercomunale Eraclea - Jesolo), di fatto non esiste più. A Sottomarina è stata colpita, in particolare, la zona di Isola Verde, dove sono completamente scomparsi almeno trenta metri di arenile. Salvate dall’erosione le spiagge di Caorle e Bibione, anche se, alla pari delle altre, dovranno affrontare il pesante smaltimento del materiale legnoso lasciato lungo la battigia.

Continua il maltempo sull'Italia

Mercoledì previsto ancora instabilità sulle regioni del Nord e Tirreniche con nuove piogge e neve in montagna. Giovedì il maltempo si sposterà al Centro Sud.