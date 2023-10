Torna il maltempo, arrivano temporali e nubifragi: le regioni a rischio

Le giornate soleggiate di inizio ottobre stanno per diventare un lontano ricordo. Già nelle prossime ore una nuova perturbazione transiterà sull'Italia, con le nubi che inizieranno ad addensarsi sulle regioni settentrionali. Un cambio di condizione che porterà fenomeni anche intensi, come confermato dagli esperti di 3bmeteo: "Venti di scirocco che precederanno l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che inizierà a portare le prime forti piogge sul Mar Ligure e l'alto Tirreno già da stasera. Saranno tutti temporali, nutriti dalla forte umidità dell'aria e dalle temperature ancora molto miti. Poi entrerà in azione il fronte vero e proprio che scorrerà sulle regioni settentrionali e parte del Centro nel corso della prossima notte e nell'arco della giornata di lunedì".

Temporali e nubifragi, le regioni a rischio

Pioggia e temporali soprattutto sul Centro-Nord. Le regioni a rischio nubifragi e criticità idrogeologiche per la giornata di domani, lunedì 30 ottobre, sono la Liguria centro orientale, l'Emilia occidentale, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia insieme alla Toscana, con Umbria e Lazio che potrebbero essere coinvolte soltanto nelle ore serali.

Secondo le stime di 3bmeteo, la quantità di pioggia sarà notevole: "Entro la mezzanotte di lunedì potrebbero cadere oltre 150/200mm di pioggia tra Liguria orientale e alta Toscana. Quantitativi simili o persino più elevati fino a 200/250mm su medio alto Veneto, basso Trentino e alto Friuli. Oltre 100/150mm sull'Emilia occidentale e sulla Lombardia sud orientale. Sono valori di riferimento importanti la cui soglia massima non può essere trascurata. Il rischio maggiore sarà per i bacini idrografici della Liguria orientale, dell'Emilia occidentale, del Veneto e del Friuli che riceveranno quantitativi ingenti e diffusi di acqua con il rischio che i corsi d'acqua possano salire oltre il livello di guardia o superarlo esondando localmente. Un picco di 120/125cm è previsto intorno alla metà della mattinata di lunedì ma condizioni di marea elevata potranno ripetersi anche la sera di lunedì e la mattina di martedì".

Ma se le regioni settentrionali saranno in balia dei temporali, al Sud ci sarà una situazione completamente opposta. Il cielo sarà nuvoloso sulle regioni meridionali peninsulari e la Sicilia, ma con temperature sopra la media, con massime anche di 28-30 gradi.

