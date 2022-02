Meteo, tempesta di vento sull'Italia: cosa sta succedendo

Italia alle prese con forti raffiche di vento, che stanno creando danni e disagi soprattutto al Nord. La colpa è di una perturbazione che dal Nord Europa sta attraversando lo Stivale. "La causa è la marcata differenza di pressione tra la pianura padana e il versante nord alpino, indotta dall'addossamento di una perturbazione dal Nord Europa ed esasperata da pressioni atmosferiche elevate presenti appena a ovest dell'Italia, tra Francia e Spagna", spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Una situazione - aggiunge - che comporta venti forti da Nord i quali dapprima impattano sulle Alpi estere portando bufere di neve, successivamente traboccano sul versante alpino italiano, dove scendendo lungo i pendii verso la pianura padana si comprimono, surriscaldano e seccano, ma acquisiscono anche maggiore velocità. Ecco spiegato perché al Nord oltre al vento forte i cieli si presentano sereni, tersi e fa caldo per il periodo, con temperature che stanno superando punte di 15-16°C. Notevoli le raffiche di 220km/h registrate in alta quota sul Gran Paradiso, ma fino a 100km/h di raffica sono stati registrati anche nel Milanese, con feriti a Milano per caduta di alberi e in generale diversi danni locali (alberi abbattuti, caduta di rami e tegole). Un evento sicuramente notevole ma che fa parte della climatologia italiana: anche in passato si sono avuti episodi di foehn molto forte in particolare tra Piemonte e Lombardia, con raffiche talora superiori ai 100-150km/h".

Al Centro-Sud rovesci, temporali e neve

"La stessa perturbazione nel frattempo si è riorganizzata al Centrosud - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - dove sta portando rovesci, temporali e un crollo delle temperature. La neve infatti è tornata a cadere si sotto i 700 metri a partire da Abruzzo e Molise e nelle prossime ore la quota sarà in calo anche sul resto del Sud, dove tra l'altro saranno possibili anche grandinate. Anche su questi settori riscontreremo un netto rinforzo dei venti da Nord con mari agitati”.

Quanto durerà?

2Già nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, il vento sarà in decisa attenuazione al Nord, venendo meno la differenza di pressione oggi presente. Invece al Sud e in misura minore al Centro ritroveremo venti ancora sostenuti, a tratti burrascosi sullo Ionio, ma in progressivo smorzamento nel corso della giornata. A seguire l'anticiclone riporterà la quiete meteorologica su tutta Italia, aggravando la condizione siccitosa che sta penalizzando diverse aree del Paese, in particolare del Nord, in questa anomala stagione invernale", concludono da 3bmeteo.com.