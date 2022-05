Sull'Italia il "vortice mediterraneo": un'ondata di maltempo

Di nuovo maltempo sull'Italia. Nei prossimi giorni il nostro paese verrà investito dalla perturbazione che sta portando piogge alluvionali sulla Spagna meridionale. Questo "vortice mediterraneo" porterà una prima fase di maltempo già nella giornata di domani, giovedì 5 maggio, colpendo soprattutto Sardegna e Tunisia, prima di toccare la Sicilia ed il resto del Paese durante il fine settimana.

Tornano pioggia e temporali: le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo, domani sono previste piogge sparse e cieli grigi al Nordovest e sull'Emilia Romagna, co9n precipitazione anche a carattere temporalesco sul Piemonte. Sud, nubi sparse e schiarite tra Sicilia occidentale e Campania, ampiamente soleggiato altrove con qualche velatura. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e regioni centrali. Stabili o in lieve aumento al Sud con massime fino a 25/26°C. Venti intorno scirocco moderati con rinforzi sullo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna. Mari mossi, molto mossi i bacini più meridionali. Per venerdì 6 maggio è prevista un'instabilità diffusa al Nord, con piogge tra il basso Piemonte e l'Emilia Romagna, con rovesci intervallati da schiarite, possibili temporali nelle ore centrali a ridosso della dorsale e localmente fin sull'area tirrenica peninsulare. Fenomeni in attenuazione serale salvo che sulla Sardegna dove continuerà a piovere. Sud, irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio sulla Sicilia occidentale, la Campania, il Molise e la Puglia garganica, altrove fenomeni solo isolati. Temperature in calo anche al Sud, venti moderati o forti a rotazione ciclonica con perno sul Tirreno meridionale.

L'avviso della Protezione civile

Il peggioramento delle condizioni meteo ha spinto il Dipartimento della Protezione civile ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Alle precipitazioni sarà associato anche un deciso rinforzo della ventilazione da sud-est che interesserà in particolare le due isole maggiori e, successivamente, anche la Calabria. L'avviso prevede dal mattino di domani venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione pomeridiana alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali sui settori occidentali e meridionali della Lombardia.