Nuova perturbazione sull'Italia: sarà un 1° maggio con la pioggia

Un'altra perturbazione è in arrivo sull'Italia e il maltempo segnerà la giornata del 1° maggio. Sarà quindi una giornata di festa con la pioggia. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, è già ben visibile dalle immagini satellitari il vortice di bassa pressione che nell'arco dei prossimi giorni si dirigerà verso la Penisola.

Il peggioramento meteo inizierà martedì 30 aprile dalle regioni più occidentali per estendersi al resto del Paese nella giornata di mercoledì 1° maggio.

In particolare nella giornata di martedì sono attese "nubi in aumento al Nordovest e sulla Sardegna con qualche piovasco o temporale più probabile dal pomeriggio. Ancora in prevalenza soleggiato altrove ma con tendenza verso sera a qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale e l'alta Toscana".

Nella giornata di mercoledì 1° maggio la perturbazione raggiungerà tutta l'Italia portando pioggia e temporali, anche intensi al Nordovest, Lombardia occidentale, Emilia occidentale, Isole maggiori, fascia centrale tirrenica e Campania. Le temperature saranno in generale diminuzione.