Picco del caldo: le zone più afose d'Italia giovedì e venerdì

Sono giorni roventi in tutta Italia, isole maggiori comprese. L'afa è la grande protagonista di luglio 2024, da Nord a Sud. Martedì mattina alle ore 9 in molte regioni, tra cui Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, il termometro aveva già superato i 30°C. Nei prossimi giorni le regioni più esposte saranno quasi tutte quelle centro meridionali (con punte anche di 40 gradi, secondo gli esperti di 3bmeteo.com), mentre solo una parte del Nord, soprattutto l'Emilia Romagna e il Nordest, dovrà fare i conti con l'ondata di calore. Le temperature minime saranno particolarmente elevate, anche di notte: una circostanza rara in passato, non più così rara negli ultimi anni. Ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni nel dettaglio.

Oggi bollino rosso del ministero della Salute per il caldo in 13 città, tra cui Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Domani all'elenco si aggiunge anche Bolzano. Il livello 3 di allerta, quello massimo, ricorda il ministero della Salute, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Le regioni più calde e le zone più afose

Dovrebbero essere giovedì e venerdì, soprattutto venerdì, le giornate del caldo record in questa fase. In queste due giornate si potranno raggiungere massime fino a 40°C in regioni come Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna mentre punte di 42°C potranno essere registrate tra la Puglia e la Basilicata orientale. Massime molto elevate e temperature molto alte fino alla mezzanotte soprattutto nei grandi centri urbani

L'umidità sarà una costante. Le zone più afose saranno la Valpadana tutta e in particolare il settore centro occidentale. I litorali, tutti e in particolare quelli delle regioni tirreniche. Le valli interne come la valle dell'Arno, quella del Tevere e in generale quelle attraversate da fiumi importanti. Su queste zone, spiegano da 3bmeteo.com, l'indice di disagio fisico sarà tra elevato e intenso con rischio di colpi di calore nelle ore centrali. Per questo motivo raccomandiamo di evitare attività fisiche all'aperto, mangiare molta frutta e idratare l'organismo con bevande ricche di sali minerali.

Le previsioni

Nelle prossime 72 ore si potrebbe superare la soglia dei 40°C, ma con tassi di umidità molto bassi, nel Tavoliere delle Puglie e nel Materano. Grande caldo anche sulle zone interne della Sicilia, soprattutto l'Agrigentino e l'Ennese, ma anche Ragusano e Catanese. Si intravede un piccolo cambiamento all'orizzonte, nel fine settimana. Una perturbazione potrebbe portare forti temporali al Nord, con un calo delle temperature tra domenica e lunedì.