Meteo 25 aprile: dove pioverà domani

Sarà un 25 aprile sotto la pioggia in gran parte dell'Italia. La parola d'ordine sul fronte meteo è sempre una: instabilità. E in alcune aree tornerà la neve.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, anche se dopo giorni inizia gradualmente a ridursi l'afflusso di correnti artiche verso il Mediterraneo centrale e l'Italia e le temperature che cominceranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi al Centro-Nord, si avrà ancora la possibilità di qualche spruzzata di neve in Appennino a quote relativamente basse se confrontate al periodo in corso.

Le previsioni meteo di giovedì 25 aprile

Gli scenari invernali degli ultimi giorni dureranno ancora. In particolare per la giornata del 25 aprile al Nord nubi sparse si alterneranno a schiarite anche ampie. Su Friuli, alto Veneto e Appennino emiliano sono possibili rovesci nel pomeriggio. Neve sull'Appennino oltre i 1100 metri.

Al Centro sarà nuvoloso e soprattutto nelle zone interne sono possibili temporali e grandinate. Diversa la situazione al Sud dove la mattinata sarà abbastanza soleggiata (tranne su Calabria tirrenica e Messinese) mentre il pomeriggio porterà annuvolamenti e pioggia sulle tirreniche peninsulari e sulle zone interne in genere. In Sardegna variabilità in miglioramento col passare delle ore. Le temperature segnano un piccolo rialzo, ma restano comunque più basse rispetto al periodo.