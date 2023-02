Freddo e neve anche in pianura: le regioni interessate

Come previsto e annunciato, il freddo e il maltempo sono arrivati sulla Penisola per la perturbazione calata dal Nord Europa. L'ondata di freddo e di maltempo che ha investito l'Italia proseguirà nella giornata di lunedì 27 febbraio con temporali e neve soprattutto al Centro-Sud e un crollo termico fino a 10 gradi. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico che riguarda ben 11 regioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria a cui si aggiungono Marche, Puglia ed Emilia Romagna.

Il tempo nelle prossime ore

Situazione instabile da nord a sud della penisola. A Trieste, in particolare, è tornata a farsi sentire la bora con raffiche che hanno causato danni di lieve entità ma diffusi sul territorio cittadino e di tutta la regione in genere. Nella serata di ieri 25 febbraio sono cominciate le prime richieste di intervento al Nue112, con raffiche fino a 72 chilometri orari; con il passare delle ore però la situazione è peggiorata e nella sola mattinata sono state oltre 50 le chiamate, tutte girate ai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti per alberi e pali caduti su strada, per tettoie e recinzioni crollate, per gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, per barriere "new jersey" e transenne rovesciate e per cassonetti vaganti. Intensa l'attività anche per la Capitaneria di porto di Trieste impegnata nell'assistenza alle navi mercantili in rada che il vento allontanava dal punto di ancoraggio.

E sempre in mare si verificano difficoltà nei collegamenti con le isole Eolie, particolarmente sferzate dal vento. Il mare mosso ha reso irraggiungibili 4 delle 7 isole: Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli con il borgo di Ginostra. Sospesi anche alcuni collegamenti da Lipari per Santa Marina Salina e Rinella. E la situazione potrebbe peggiorare con il passare delle ore. Nell'arcipelago si registra un calo di 5-6 gradi nelle temperature.

Sulla terraferma Autostrade ha attivato il piano neve con 600 mezzi e 900 uomini pronti a intervenire per possibili nevicate nelle prossime 24-36 ore. In particolare, sono attese precipitazioni sulle Alpi friulane (interessando la A23 Udine Tarvisio), lungo i tratti della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova dell'Appenino ligure-piemontese e sul tratto appenninico tosco-emiliano della A1 Milano-Napoli. Oltre ai trattamenti di salatura preventiva e al potenziamento dei presidi per l'assistenza all'utenza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni, Autostrade ha previsto la sospensione di molti cantieri. Occorre, ovviamente, viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo (che devono essere montate solo in area di servizio o in area di parcheggio).

Calo delle temperature

Dovunque in Italia, dalla Campania (dove la Protezione civile ha prorogato l'avviso di allerta meteo di colore giallo fino alle 16 di domani) al Piemonte (dove è stato tra l'altro rinviato al 5 marzo il carnevale di Alessandria) e alla Liguria (dove ha cominciato a cadere la neve nell'entroterra), si registra un brusco calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno. Il forte freddo dopo il caldo anomali per Coldiretti potrebbe causare la perdita di alcuni tipi di raccolto. Ma intanto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare 5 scout rimasti isolati a causa di una nevicata sull'Appennino di Firenze.