Meteo, è ancora allerta maltempo: le regioni a rischio

Il maltempo non molla il Sud Italia, che sarà ancora preda di temporali e forti venti. Infatti il nuovo bollettino della Protezione civile indica per domani 1 dicembre allerta meteo arancione su Puglia e Calabria. Su altre quattro regioni invece c'è l'allerta meteo gialla. Si tratta di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Secondo le previsioni meteorologiche, al Sud sono previste nuvole in modo irregolare sulla Sardegna con qualche pioggia a carattere isolato. Nubi e piogge anche tra il nord della Calabria, Basilicata e Puglia con tempo variabile tra Campania e Sicilia.

Allerta meteo per domani 1 dicembre, le regioni a rischio

Vediamo nel dettaglio cosa dice la Protezione civile nell'avviso emanato oggi, 30 novembre, per le prossime ore. Per quanto riguarda la Calabria moderato rischio di temporali e rischio idrogeologico nelle zone del versante jonico settentrionale mentre un’allerta ordinaria (allerta gialla) per i temporali vale per tutta la regione.

Per quanto riguarda la Puglia c’è una “criticità moderata” (allerta arancione) per temporali e rischio idrogeologico nell’area del salento, dove dunque l’attenzione è più alta. È invece una criticità ordinaria (dunque allerta gialla) per temporali e rischio idrogeologico sulla Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica e Basso Ofanto.

Se Puglia e Calabria sono osservate speciali, l’allerta è più tenue in Sicilia e Basilicata. In particolare in quest’ultima la Protezione Civile parla di “criticità ordinaria” (dunque allerta gialla) per temporali e rischio idrogeologico. In Sicilia vale la stessa cosa ma nemmeno in tutta la regione. L’allerta infatti, comunque al minimo stadio, riguarda i monti Peloritani e il bacino di Simeto.