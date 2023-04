Ancora pioggia e grandine: allerta maltempo su sette regioni

La pioggia è ancora protagonista di questo anomalo mese di marzo. La primavera continua a "nascondersi" e il meteo anche nelle prossime ore sarà all'insegna dell'instabilità. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso per maltempo con allerta gialla per domani martedì 18 aprile su sette regioni.

Le regioni con l'allerta meteo gialla per martedì 18 aprile sono:

Calabria;

Abruzzo;

Basilicata;

Molise;

Puglia;

Sicilia;

Lazio.

"Nuvolosità irregolare e una certa instabilità - spiegano gli esperti di 3bmeteo - continueranno a interessare le regioni centrali e quelle meridionali con una prima parte della giornata dove i fenomeni saranno più probabili tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e una parte centrale della giornata dove rovesci e temporali potranno interessare diffusamente anche il Sud, in particolare le zone interne. Durante i temporali saranno possibili anche delle grandinate. Il Nord vedrà meno nuvolosità ed eventuali fenomeni diurni molto isolati e non significativi in termini di precipitazioni. Le temperature sono previste in leggero aumento un po' per tutti".