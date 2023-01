Vento e neve a bassa quota: le regioni con l'allerta meteo

Forti raffiche di vento e nevicate anche a quote collinari. Il maltempo non lascia l'Italia e per domani, 18 gennaio 2023, la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta arancione su Campania, Calabria, Molise e Basilicata. Allerta gialla invece su otto regioni.

Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Calabria centro-settentrionale, su settori orientali e meridionali del Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio, si prevedono nevicate a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria. Nevicate a quote 1000-1200 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Lazio, Abruzzo e Molise.

Mercoledì 18 gennaio si prevede allerta arancione sulla Campania e su parte di Calabria, Molise e Basilicata. È stata inoltre valutata allerta gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

Proprio per l'allerta meteo domani restano chiuse scuole e aree verdi comunali a Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano.