Allerta maltempo su mezza Italia: le regioni a rischio

Un'altra giornata segnata dal maltempo oggi, domenica 20 novembre, nelle regioni del Centro e del Sud. Il meteo si annuncia peggiore in Campania e Molise, dove c'è la Protezione civile ha diramato l'avviso di allerta arancione. Allerta gialla in altre in dieci regioni.

In particolare è valutata l'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e sul settore occidentale del Molise. L'allerta gialla oggi interessa Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, Calabria, il settore adriatico meridionale dell'Emilia-Romagna, i Lazio meridionale, il settore occidentale della Basilicata e i restanti territori di Campania e Molise.

Una violenta grandinata, durata circa una quindicina di minuti, ha colpito le isole Eolie causando gravi danni alle colture. Alla grandinata ha fatto seguito una forte pioggia che ha reso difficile la circolazione.

Sono state ore difficili a Senigallia, dove le forti precipitazioni hanno fatto innalzare il livello del Misa fino 2,7 metri. L'allarme è rientrato solo stamattina alle 5.30. Il sindaco Massimo Olivetti ha costantemente informato i cittadini, chiedendo loro "atteggiamenti prudenti". L'allarme ha interessato tutti i comuni della zona, gli stessi coinvolti dall'alluvione del 15 settembre scorso, che ha causato 12 vittime, mentre una tredicesima persona, Brunella Chiù, risulta ancora ufficialmente dispersa.

Occhi puntati anche sulla provincia di Salerno, in particolare Agropoli e Santa Maria di Castellabate, dove ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per aiutare automobilisti in difficoltà e persone bloccate in casa per la forte pioggia.

In località Madonna della Scala a Santa Maria di Castellabate, una frana che ha bloccato l'unica via d'accesso. AI vigili del fuoco si sono affiancati i volontari della protezione civile della Campania.