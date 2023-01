Neve e gelo non mollano l'Italia: scatta l'allerta arancione

Aria fredda e gelo sull'Italia anche nei prossimi giorni, con neve e vento che continueranno ad imperversare sull'intera penisola. La neve caduta copiosamente su buona parte dell’Italia sta creando disagi nelle città per il trasporto pubblico e allarmi in montagna per il rischio valanghe, che resta alto su tutte le Dolomiti. Fiocchi bianchi anche sui rilievi dell'Appennino e nel salernitano.

A San Godenzo, nel Mugello, un pullman con una scolaresca di Livorno in viaggio per Ravenna è rimasto bloccato sulla statale a causa di una fitta nevicata.

Allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche

La Protezione civile ha diramato per domani, 23 gennaio 2023, l'allerta maltempo arancione su Emilia-Romagna e Marche e gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata. In vista dell’allerta gialla a Casamicciola i 400 residenti nella zona rossa dovranno lasciare la propria abitazione. In Emilia-Romagna alcuni comuni dell'entroterra riminese hanno disposto per domani la chiusura delle scuole. Nel frattempo sono stati ripristinati i collegamenti con le isole Eolie dopo oltre 40 ore di isolamento.