Meteo, è allerta gialla per il maltempo su nove regioni

Condizioni meteo in netto peggioramento su gran parte dell'Italia per via di una perturbazione che investe l'Europa occidentale. Sono nove le regioni con allerta gialla della Protezione civile per il maltempo domani, sabato 3 dicembre 2022. Si tratta di Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia.

La pioggia arriva però già dalla serata di oggi. Si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Lazio e Campania, specie a ridosso delle aree costiere. Il maltempo si estenderà dalle prime ore di domani a Toscana, Sicilia e Calabria con rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

A Ischia, dopo la frana di sabato, sono scattate le evacuazioni preventive dalla zona rossa di Casamicciola per timore di nuovi smottamenti.