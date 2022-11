Meteo, è ancora allerta maltempo: le regioni a rischio

Ancora maltempo al Sud, bersaglio di temporali e forti venti. Il nuovo bollettino della Protezione civile indica per domani 30 novembre allerta meteo arancione su Calabria e Sicilia. Su altre quattro regioni invece c'è l'allera meteo gialla. Si tratta di Basilicata, Puglia e le aree di Calabria e Sicilia meno a rischio.

Il maltempo dovrebbe quindi concedere una tregua alla Campania. Dopo la frana di sabato, l'attenzione è su Ischia. Se le condizioni meteo dovessero peggiorare il numero degli sfollati sarebbe destinato ad aumentare.

Allerta meteo per domani 30 novembre, le regioni a rischio

Vediamo nel dettaglio cosa dice la Protezione civile nell'avviso emanato oggi, 29 novembre, per le prossime ore.. Sono previste "condizioni di maltempo sulle nostre regioni meridionali con precipitazioni più significative sulle aree ioniche, specie della Calabria, e sulla Sicilia settentrionale, accompagnate da un rinforzo della ventilazione proveniente dai quadranti orientali". L’avviso della Protezione civile prevede dalla serata di oggi, martedì 29 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con maggiore riguardo alle aree ioniche, in estensione, dalle prime ore di domani, mercoledì 30 novembre, a Basilicata e Puglia, soprattutto su settori meridionali. Temporali sono previsti anche per domani sulla Sicilia, soprattutto settentrionale, con attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti orientali sulla Calabria, in estensione ai settori meridionali di Basilicata e Puglia. Previste mareggiate lungo le coste esposte.