Meteo: l'ondata di calore in arrivo, soprattutto in 15 città

L'arrivo ufficiale dell'estate porta con sé il primo vero caldo torrido di quest'anno, dopo un mese di maggio molto piovoso e con temperature al di sotto della media stagionale, e dopo la prima metà del mese di giugno con un tempo variabile. Da mercoledì 21 giugno, infatti, data che coincide con il solstizio d'estate, un anticiclone africano denso di aria torrida e proveniente del Sahara avvolgerà l'Italia. Le temperature dovrebbero far registrare anomalie nell'ordine di 8-10 gradi in più, con picchi anche superiori ai 35 gradi, soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud. Sono previste temperature in salita anche di notte, anche oltre 25 gradi, al pari dell'umidità: sono le condizioni combinate che portano ad un'ondata di calore, e alla corsa ai condizionatori e al refrigerio notturno e non solo. Questa prima vera ondata di afa dovrebbe terminare intorno all'ultimo weekend di giugno.

Il bollettino sulle ondate di calore per mercoledì 21 giugno

Il bollettino relativo alle ondate di calore, curato dal ministero della Salute, sottolinea che in 15 città scatterà il "bollino giallo": si tratta di una pre allerta legata a condizioni meteorologiche che possono anticipare proprio un'ondata di calore. Questo livello, secondo gli esperti, non richiede azioni specifiche nell'immediato, ma segnala che nei giorni successivi si possono verificare condizioni potenzialmente a rischio per la salute. Ecco quali sono le città a rischio, secondo il bollettino ministeriale. Si parte con Ancona. Poi Bari, dove secondo le previsioni meteo saranno 32 i gradi percepiti. Nell'elenco delle città coinvolte ci sono anche Bologna e Bolzano. La pre allerta scatta anche in Lombardia, con Brescia. Calda sarà anche Firenze, con 34 gradi percepiti secondo quanto emerso dai bollettini meteo. Nell'elenco ci sono anche Frosinone e Latina, dove saranno 35 i gradi percepiti.

La pre allerta coinvolge anche l'Umbria, con Perugia, e l'Abruzzo con Pescara. Nell'elenco degli esperti compare poi Rieti. A Roma, secondo le previsioni, da mercoledì 21 giugno saranno 33 i gradi percepiti. Il Piemonte viene coinvolto con Torino, e anche Trieste rientra nelle città attenzionate dagli esperti. Ancora, condizioni da monitorare su Verona. A queste città si aggiunge Campobasso. Qui il bollino sarà arancione, perché si prevedono "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

