Quando torna il caldo con 40 gradi

Non possiamo dire di aver visto l'estate in questo avvio di stagione nel 2023. Nelle ultime settimane ci sono stati dei picchi di temperatura, ma spesso sono stati seguiti da piogge, temporali e clima mite, che fanno sembrare il caldo infernale vissuto nello stesso periodo dell'anno scorso un lontano ricordo. Secondo 3bMeteo questo inizio di settimana comincerà così, proseguendo su queste premesse, ma nel week end cambierà tutto: l'estate potrebbe arrivare con forza proprio sabato e domenica. Vediamo cosa dicono le previsioni meteo.

Una settimana di alti e bassi

In questo inizio di settimana il meteo sarà ancora instabile, soprattutto al Centro e al Nord, mentre l'anticiclone rimarrà confinato alle latitudini afro-mediterranee nel corso dei prossimi giorni, favorendo condizioni di stabilità sulle regioni meridionali. Secondo 3bMeteo assisteremo dunque "a momenti instabili con temporali anche forti, specie sulla Val Padana, accompagnati da grandine e improvvise e violente raffiche di vento, alternati comunque a pause più soleggiate e asciutte".

Nel dettaglio, domani martedì 4 luglio la giornata comincerà variabile al Nord, con schiarite sulle Alpi e alcuni addensamenti in Val Padana e Liguria. Con il passare delle ore aumenterà l'instabilità a ridosso delle Alpi con piogge e rovesci a tratti anche forti e accompagnati da grandine soprattutto sul settore centro-orientale, che tenderanno a estendersi verso ovest alla Val Padana, fino a coinvolgere anche il Piemonte in serata. Temporali attesi anche nel pomeriggio sull'Appennino Emiliano e sulla dorsale appenninica, specie nei settori toscano, umbro-marchigiano, laziale-abruzzese e localmente in quello campano-molisano. Le temperature subiranno un lieve calo al Centro-Nord, mentre rimarranno pressoché stabili al Sud.

Anche mercoledì vedrà, dal pomeriggio, sono previsti rovesci sparsi con una spiccata variabilità nelle aree alpine, prealpine e appenniniche, con temporali localmente anche forti. Qualche fenomeno diurno si svilupperà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma a carattere più isolato, mentre altrove ci sarà bel tempo. Le temperature recupereranno qualche grado nei valori massimi al centro-Nord e rimarranno stabili al Sud.

Giovedì arriva maltempo dal Nord Europa e porta con sé con piogge e temporali in estensione da Alpi e Appennino a gran parte della Val Padana. Venerdì l'anticiclone africano dovrebbe cominciare a espandersi con maggior decisione verso l'Italia centro-settentrionale, determinando un primo aumento delle temperature a partire dal Sud e le isole. Nel week end invece cambia tutto.

La "Fiammata africana" ci porta l'estate

Come si legge su 3bMeteo, il prossimo fine settimana ci sarà una rimonta "piuttosto energica" dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Le conseguenze vogliono dire "estate". Una massa di aria moto calda in innalzamento da Algeria e Tunisia punterà l'Italia, coinvolgendo soprattutto le isole maggiori, dove le temperature cominceranno ad aumentare già nella giornata di venerdì, in misura leggermente minore le zone peninsulari.

Per questo ci si aspetta un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia e temperature con picchi di 40°C sulle zone interne della Sardegna, mentre il caldo risulterebbe leggermente più attenuato sulle regioni peninsulari, con i valori più elevati sulle centrali tirreniche e in Puglia, dove si potrebbero toccare i 36/37°C.

Oltre che sulle centrali adriatiche qualche grado in meno - seppur in aumento rispetto a inizio settimana -, è atteso invece al Nord, con l'arco alpino che potrebbe rimanere marginalmente coinvolto dal passaggio delle code dei fronti atlantici, con qualche rovescio o locale temporale. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire qualche modifica, sempre meglio restare aggiornati con le ultime notizie sul meteo.

Continua a leggere su Today.it...