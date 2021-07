Meteo, la fiammata dell'anticiclone africano: dove e quando le temperature supereranno i 40°C

Sul fronte meteo è imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40°C al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì 7 a venerdì 9 luglio l'aria calda in arrivo dal deserto del Sahara farà schizzare le temperature sempre più in alto, oltre le medie del periodo. Basti pensare che al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37°C in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39°C al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 41-42°C al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle isole maggiori (Siracusa e Catania in Sicilia, Sanluri in Sardegna).

La calura, segnalano gli esperti di 3bmeteo.com, sarà accompagnata da un aumento della concentrazione nell'aria delle polveri sottili provenienti dal deserto. Le maggiori concentrazioni saranno nei cieli del Centro Sud tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Da giovedì 8 luglio primo calo termico al Nord a causa dei temporali e su parte del Centro, poi entro il weekend le temperature rientreranno quasi ovunque entro le medie del periodo.

Mercoledì 7 luglio. Al Nord: consueti temporali sulle Alpi occidentali. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato e via via più caldo;

Giovedì 8 luglio. Al Nord: temporali al Nord-Ovest, possibili anche in pianura, nubi sparse altrove. Al Centro: cielo spesso nuvoloso. Al Sud: soleggiato e molto caldo;

Da venerdì sole prevalente, meno caldo al Centro-Nord.

Di seguito, il bollettino sulle ondate di calore elaborato dal ministero della Salute. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.