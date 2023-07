Sahara Express: dal deserto un'ondata di calore con picchi di 45 gradi

In arrivo la settimana più calda dell'anno. Per lunedì 17 luglio 2023 è previsto l'ingresso sulla nostra penisola di un'ondata di calore direttamente proveniente dal deserto del Sahara. Gli effetti di questo fiume d'aria subtropicale molto calda si vedranno nel concreto solo il giorno dopo, martedì 18 luglio 2023. Per quella giornata sono infatti previsti picchi di calore record sull'Italia, con punte - specie al Centro-Sud - che arriveranno anche fino a 50 gradi. Le giornate più calde del 2023, certo. Ma sicuramente le più fresche dei prossimi anni. Fenomeni estremi di questo tipo per chi studia il clima sono ormai la norma.

Una nuova ondata di calore

Per la serata di domenica 16 luglio 2023 è previsto il passaggio di testimone tra l'attuale promontorio anticiclonico - responsabile dell'innalzamento delle temperature delle ultime settimane - e quello nuovo proveniente dal Sahara. Come Caronte, il personaggio dantesco, l'anticiclone africano ci traghetterà lungo la settimana più calda dell'anno. Un flusso d'aria rovente si abbatterà sulla penisola e sarà responsabile di un nuovo e ulteriore aumento delle temperature. Secondo quanto previsto dai meteorologi, il nuovo anticiclone porterà sull'Italia una bolla di aria calda che - anche a 1500 metri di altezza - raggiungerà i 30 gradi: si trattano di valori termici tipici delle zone centrali del deserto del Sahara.

Queste condizioni provocheranno un innalzamento delle temperature della nostra penisola trai i 10 e i 12 gradi sopra la media stagionale. Ci si aspettano picchi di oltre i 45 gradi nelle zone centrali e meridionali dell'Italia, come Puglia, Sicilia e Sardegna. E non è esclusa la possibilità che venga infranto un nuovo record per la temperatura europea più alta mai registrata: per ora il primato lo detiene la provincia di Siracusa, con i 48 gradi registrati ad agosto 2021.

Al suolo l'effetto dell'irraggiamento solare porterà ovviamente a temperature molto più alte. Le isole di calore urbano faranno il resto con una sensazione di disagio avvertita da tutta la popolazione tanto da portare il ministero della Salute a emettere un'allerta per caldo estremo. Si preannunciano tre giorni da bollino rosso per molte città come Bologna, Bari, Roma, Firenze e Campobasso.

Quanto durerà il caldo

Al momento, i maggiori esperti non sanno dare una risposta sulla durata del caldo estremo. Secondo 3B Meteo, la seconda parte della prossima settimana sarà caratterizzata da alcuni temporali e precipitazioni al Nord, che ridimensioneranno le temperature. Ma per il Centro Sud si dovrà attendere - forse - tutta la settimana. In generale per tutta la seconda decade di luglio saranno previste temperature sopra la media.

L'estate più fresca dei prossimi anni

Fenomeni del genere stanno diventando sempre più frequenti di anno in anno e ogni estate viene infranto un nuovo record mondiale per quanto riguarda l'innalzamento delle temperature terrestri. I meteorologi spiegano come ormai ondate di calore e innalzamento dei gradi stiano diventato fenomeni ordinari per paesi come l'Italia, che fino a pochi anni fa non era toccata da eventi del genere. Una tropicalizzazione del clima, che non colpisce soltanto il suolo, ma ha conseguenze anche sul mare e sulla temperatura della superficie dell'acqua.

Una mappa dell'Agenzia Spaziale Europa, inserita nel progetto Copernicus, ha fotografato l'innalzamento delle temperature delle acque del mare. La mappa mostra la temperature della superficie dell'acqua del Mar Mediterraneo ed evidenzia un aumento di ben cinque gradi centigradi in una settimana. Conseguenza anche questa dell'aumento dei gradi data dalle ondate di calore. La fotografia dallo spazio fa parte di un progetto dell'ESA che mira a rilevare le temperature del suolo terrestre per evidenziarne l'innalzamento lungo tutta la stagione estiva. L'Agenzia spaziale europea ha pubblicato le foto di alcune città europee fotografando la temperatura del suolo il 18 giugno 2023. Già un mese fa le i gradi del suolo avevano raggiunto picchi trai i 45 e i 48 gradi, come mostra quest'immagine del centro di Milano.

Situazioni allarmanti e che fanno riflettere gli studiosi sulle prospettive del pianeta. Fenomeni di questo tipo sono conseguenze della crisi climatica in atto e saranno sempre più frequenti con il passare degli anni. Non si esagera quando si dice che quest'estate sarà la più fresca dei prossimi anni, lo confermano i dati che di anno in anno mostrano l'aumento delle temperature.

Quali conseguenze su di noi? Desertificazione di alcune zone abitate e inondazioni sono solo alcune delle effetti che il riscaldamento del globo potrebbe portare con sé. Sempre dai dati dell'ESA è evidente come gran parte del paesaggio anche della nostra penisola sia già coinvolto in un processo di desertificazione, per non parlare dello scioglimento dei ghiacciai delle Alpi al Nord.

Il cambiamento del panorama naturale spingerà a conseguenze molto gravi coloro che non potranno permettersi di cambiare il luogo in cui vivono. Molte zone abitabili, se la tendenza al rialzo sarà confermata, presto non lo saranno più. Molte organizzazioni internazionali hanno già definito un nuovo status per chi perderà la propria casa a causa del clima: il rifugiato climatico. Nella peggiore delle ipotesi, gran parte della popolazione mondiale sarà costretta a trasferirsi altrove da zone che non saranno più abitabili, ma sarà un privilegio riservato ai pochi che potranno permetterselo.