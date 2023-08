Altro che estate agli sgoccioli: previsioni meteo (con sorpresa) per il weekend 2-3 settembre

Mentre oggi è ancora allerta meteo, con il maltempo che sferza mezza Italia, l'estate è pronta a tornare a splendere. Farà di nuovo un gran caldo all'inizio del mese prossimo, secondo le prime previsioni in vista del fine settimana 2-3 settembre.

Il vortice ciclonico fino alla giornata di mercoledì porterà diffusamente temporali su molte regioni, poi il centro di bassa pressione si sposterà gradualmente dal mar Ligure al medio Adriatico. Tradotto, secondo gli esperti di 3bmeteo.com: ancora forti temporali sulle regioni centrali e in parte anche al Sud che comunque risentirà in maniera più marginale delle piogge. Il denominatore comune sarà un ulteriore calo delle temperature in molte regioni.

Poi però si volta pagina. Tra giovedì 31 agosto e venerdì 1º settembre il Mediterraneo sarà interessato da un'area di alta pressione di matrice azzorriana: dunque, condizioni in prevalenza stabili e soleggiate sul nostro paese. L'unica insidia potrà essere costituita da qualche temporale all'estremo Sud soprattutto sulla Sicilia. In vista del weekend le temperature tenderanno ad aumentare riportandosi gradualmente nelle medie del periodo, già entro venerdì.

Per le previsioni precise in ogni regione c'è ancora da attendere qualche giorno, ma la tendenza per il weekend 2-3 settembre è la seguente: la depressione atlantica potrebbe sprofondare ulteriormente verso l'Europa occidentale innescando un richiamo di correnti calde sul Mediterraneo centrale. Tempo stabile e soleggiato sull'Italia quindi, con le temperature che potrebbero aumentare, e soprattutto da domenica 3 settembre tornare anche al di sopra delle medie stagionali. La calda estate 2023 è tutt'altro che vicina alla conclusione.

