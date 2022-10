Perché fa ancora così caldo e quanto durerà ancora

Questo ottobre potrebbe essere il mese più caldo mai registrato in Europa e le temperature elevate dureranno anche per il weekend e il ponte di Ognissanti. Le insolite temperature elevate fuori stagione continuano e le preoccupazioni sui cambiamenti climatici aumentano, anche a causa della siccità che non ha mai abbandonato l'Italia. Gli esperti di 3bMeteo parlano di "anomalia climatica": ma quanto durerà ancora? In alcune zone d'Italia e in altri stati europei si stanno registrando temperature estive: se questo può far sorridere per continuare ad andare al mare, dall'altra parte si deve prendere coscienza dell'eccezionalità della situazione.

Perché fa ancora così caldo

Gli esperti di 3bMeteo parlano di "anomalia climatica" su gran parte d'Europa, che in questi giorni sta sperimentando temperature talora eccezionali, da piena estate. Questo mese di ottobre sta consolidando il trend di un 2022 particolarmente caldo e con scarse precipitazioni. Dopo l'estate più calda mai registrata in Europa secondo i dati Copernicus, con 40°C record di Londra, impensabili fino a qualche anno fa - , anche ottobre rischia di chiudere quantomeno tra quelli più caldi mai rilevati. Questo non implica che non possano verificarsi fasi termicamente sotto la media, come accaduto proprio a settembre, ma che queste si traducono in episodi decisamente meno frequenti e duraturi.

In Europa le ondate di calore sono aumentate da 3 a 4 volte più rapidamente rispetto alle restanti aree del nostro emisfero. L'Extreme Forecast Index evidenzia come le attuali temperature siano estreme per il periodo, in particolare a Nord delle Alpi e in generale sull'Europa occidentale: in Francia l'anomalia di temperatura del mese di ottobre 2022 sarà la peggiore dell'anno, superando quella già significativa degli scorsi mesi estivi.

Il mese di ottobre ricalca il trend dei mesi precedenti del 2022, anno caratterizzato da una presenza di alta pressione che costituisce una vera e propria barriera alle perturbazioni in arrivo sul Vecchio Continente e in Italia. Sebbene eccezionali, questi eventi non sono inaspettati. Sono in linea con le prove presentate nell'ultimo rapporto di valutazione dell'Ipcc (Integovernmental Panel on Climate Change), che indica un aumento sia in frequenza che in intensità delle ondate di calore. Questo trend è attribuito con alto grado di confidenza ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo.

Quanto durerà il caldo

Il tempo si manterrà stabile e generalmente soleggiato sulle nostre regioni e solo di tanto in tanto si potrà assistere al passaggio di qualche innocuo annuvolamento all'estremo Sud. Le regioni nordoccidentali inoltre vedranno il passaggio di sottili velature che si limiteranno ad offuscare temporaneamente il sole, legate alla parte finale delle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini settentrionali.

La situazione rimarrà così com'è anche per il ponte di Halloween e Ognissanti: caldo e tempo soleggiato. Nella giornata dell'1 novembre tuttavia l'anticiclone si indebolirà parzialmente in corrispondenza del suo bordo settentrionale, sotto la spinta di un fronte atlantico che tenterà di abbassarsi di latitudine. Ne conseguirà un certo aumento della nuvolosità al Nord, con nubi che diverranno più compatte su Liguria e settori alpini, ma senza fenomeni di rilievo.

La conseguenza più anomala di questo possente anticiclone dai connotati quasi estivi sarà la temperatura, di gran lunga oltre la norma. Nel weekend le temperature in quota faranno registrare picchi anche di 15°C sulle Alpi a 2000m, mentre in Val Padana si raggiungeranno agevolmente punte di 24°C. Qualche grado in più al Centro-Sud con massime anche di 25/26°C e addirittura valori fino a 27°C sulle zone interne della Sardegna. E fino alla giornata di Ognissanti potrebbe concretizzarsi un ulteriore lieve rialzo delle temperature al Centro-Sud, con valori anche di 28°C sul Tavoliere delle Puglie.