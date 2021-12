Le previsioni meteo per il 1 gennaio 2022 in tutta Italia

Il freddo si allontana dall’Italia per i primi giorni del 2022. Il nuovo anno inizia all’insegna del "gigante africano”, un grande campo di alta pressione sub-tropicale che, stando alle previsioni meteo, porterà un clima primaverile anche sulle Alpi.

Per 3bMeteo, l’alta pressione africana dividerà l’Italia in due: San Silvestro, Capodanno e domenica saranno le giornate culmine di questo scenario, con nebbie e inquinanti in Val Padana, nebbie e foschie o anche nubi basse su alcune zone litoral e temperature che resteranno intorno ai 10 gradi, mentre al Centro e al Sud, in presenza di sole, di giorno il termometro potrebbe arrivare a sfiorare i 20 gradi.

Il caldo anomale durerà poco, però, perché dal 3 gennaio, in parte già dal 2, il graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato nord atlantico spingerà la massa d'aria calda e stabile verso sud facendola retrocedere gradualmente anche dall'Italia. Arriveranno le prime piogge, con un peggioramento marcato intorno all’Epifania e crollo delle temperature.

Le previsioni meteo per Capodanno

Sabato 1 gennaio: al Nord, soleggiato su Alpi e Prealpi, fosco e nebbioso in Val Padana, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici. Centro, grigio sulla Sardegna occidentale e a tratti anche sui resto dei litorali per nebbie e nubi basse, nebbie e nubi basse anche sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana, anche lungo l'Adriatico. Più soleggiato altrove. Sud, nubi basse e foschie, anche dense al mattino su Sicilia occidentale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia salentina e il Golfo di Taranto. Soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o assenti.

Domenica 2 gennaio: Al Nord, soleggiato su Alpi e Prealpi, ancora fosco e nebbioso in Val Padana soprattutto il settore centro orientale, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici, sulla Liguria con qualche possibile isolata pioviggine. Centro, nebbie e nubi basse sui litorali della Sardegna, nebbie e nubi basse anche sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana, ivi con qualche isolata pioviggine. Nebbie e nubi basse anche lungo l'Adriatico. Più soleggiato altrove. Sud, nubi basse e foschie, anche dense al mattino su Sicilia settentrionale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia settentrionale e sul Molise costiero. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o assenti.