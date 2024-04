Doppio "ribaltone" meteo: ecco dove tornerà il caldo (ma il 1° maggio cambia di nuovo tutto)

Freddo (tardivo) addio, riecco la primavera. Nelle prossime ore le correnti fredde provenienti dal nord Europa cesseranno di soffiare sulla penisola con conseguente rialzo delle temperature. Già nella giornata di sabato 27 aprile sulle regioni meridionali i valori termici torneranno su valori più consoni alla stagione con punte di 22/23° C e fino a 24° in Sardegna. Sarà però nella giornata di domenica, 28 aprile, che si sentiranno di più gli effetti dell'afflusso di aria più calda in risalita dal Mediterraneo centrale. Come spiegano da 3BMeteo, le temperature massime toccheranno i 24/26°C al centro-sud con picchi che localmente potrebbero essere anche superiori. Insomma, su gran parte della penisola tornerà il caldo anche se sulle regioni settentrionali (specie a nord-ovest) l'aumento delle temperature sarà meno significativo con le massime che oscilleranno intorno ai 20 gradi.

Lunedì e martedì saranno due giornate all'insegna del sole e del clima mite (e a tratti quasi estivo), ma già dal 1° maggio le cose potrebbero cambiare. È infatti previsto un nuovo peggioramento a causa di una perturbazione in arrivo dall'Europa Occidentale. Le temperature dunque potrebbero subire una nuova flessione. Come spiega su X Giulio Betti, meteorologo del Cnr, già tra il tardo pomeriggio e la sera di martedì potrebbero arrivare le prime piogge sulle regioni tirreniche (comprese Sardegna e Sicilia) e sul Piemonte. Insomma, il mese di maggio inizierà nel segno dell'instabilità. Vista la distanza temporale si tratta comunque di una tendenza da prendere con cautela.