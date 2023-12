Arriva il ciclone dell'Immacolata: pioggia e neve a bassa quota

Sarà un Ponte dell'Immacolata con neve a bassa quota e pioggia. Il sole farà capolino, a macchia di leopardo, al Centro-Sud. Le previsioni meteo per oggi, venerdì 8 dicembre, e il weekend.

Gli esperti di 3bmeteo spiegano che già al mattino "è attesa qualche pioggia in Liguria. Nevicate sull'entroterra di Ponente dai 100/200 metri, deboli nevicate fino in pianura sul Piemonte centro-meridionale, un po' più frequenti sul Cuneese, a tratti misti a pioggia sul settore settentrionale della regione; qualche nevicata un po' più consistente su Alpi Marittime e Liguri. Fenomeni in estensione verso est con alcuni fiocchi misti a pioggia sui settori occidentali dell'Emilia, deboli piogge in arrivo in Lombardia ed entro sera alcune pioviggini fin sul Triveneto". Sporadiche nevicate in Valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde.

Al Centro nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia in arrivo sulla Toscana, specie costiera, con spruzzate di neve sull'Appennino dai 1000 metri. In serata isolati piovaschi in arrivo fin sull'alto Lazio. Più soleggiato su Umbria e regioni adriatiche, pur con cielo offuscato da velature e strati alti.

Al Sud sole offuscato da velature. Atteso un peggioramento in Sicilia in serata, con qualche pioggia su Trapanese e Agrigentino. In Sardegna rapido peggioramento con piogge e rovesci in estensione da ovest a est, più frequenti sul versante occidentale. Venti in rinforzo da sudest sui bacini occidentali. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e Toscana.

Le previsioni meteo sabato 9 e domenica 10 dicembre

Una volta archiviata la perturbazione del giorno dell'Immacolata, l'anticiclone tornerà a guadagnare posizioni ma sarà ostacolato dalla discesa di nuovi fronti provenienti dal Nord Atlantico verso i Balcani che marginalmente coinvolgeranno lo Stivale. Uno di questi raggiungerà sabato le Alpi e punterà la Val Padana in serata, ancora rivestita di nebbie e nubi basse che potranno persistere anche di giorno. Sul resto d'Italia le condizioni saranno più soleggiate, a eccezione di una residua variabilità al Sud, alle prese con effetti finali della precedente perturbazione.

Domenica il maltempo scivola velocemente verso le regioni centro-meridionali portando qualche pioggia o rovescio, mentre le condizioni miglioreranno rapidamente a partire dal Nord Italia.

