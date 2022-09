Arrivano temporali e vento: allerta meteo su nove regioni

Temporali, anche di forte intensità, e vento. Ecco cosa aspetta l'Italia nelle prossime ore. Una perturbazione che arriva dal nord Europa porterà il maltempo in particolare sulle regioni del Centro e del Nord. La Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse: allerta arancione su alcune regioni, gialla su altre. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Già dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre, sono attese precipitazioni su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Dalle prime ore di domani, giovedì 15 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche e Umbria, in estensione al Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Marche ed Emilia-Romagna.

E' stata quindi valutata per la giornata di domani, giovedì 15 settembre, allerta arancione su gran parte di Toscana e Umbria. Valutata inoltre allerta gialla su Lazio, Molise, gran parte di Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Ricevuta l'allerta, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha disposto con un'ordinanza la chiusura di una scuola materna, nei pressi del torrente Castro. Il provvedimento, spiega l'Amministrazione comunale, "è stato preso per la scuola Acropoli di via Beato Angelico perché le precipitazioni potrebbero provocare l'esondazione del Castro, esponendo a rischio di carattere idrogeologico ed idraulico la struttura che si trova in dislivello rispetto al torrente".