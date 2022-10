Allagamenti e frane per il maltempo, le regioni dove è ancora allerta meteo

Sud Italia alle prese col maltempo. Basilicata, Calabria e Puglia fanno i conti con i danni provocati nelle ultime ore dalla pioggia. Per tutta la giornata di oggi, 14 ottobre, la situazione resterà critica con allerta meteo gialla su più regioni.

Allagamenti e frane per il maltempo

A Maratea ci sono stati allagamenti e frane. Uno smottamento ha reso impraticabile la statale 18 Tirrenica al km 239 ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Notte difficile sull'Alto Tirreno cosentino. Situazione grave a Tortora (Foto in basso), dove un violento nubifragio ha provocato numerosi disagi seminando il panico. Fango e detriti hanno invaso le vie del centro bloccando la strada provinciale di collegamento tra il centro e la frazione marina. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di soccorso. Frane, strade allagate e auto bloccate anche a Praia a Mare e Santa Maria del Cedro. Le zone bersagliate dal maltempo sono monitorate anche dai vigili del fuoco del nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Il maltempo non ha risparmiato neppure la Puglia, Lecce in particolare. Sono stati una quarantina gli interventi eseguiti nelle ultime ore dai vigili del fuoco. Ai disagi dovuti alla pioggia torrenziale - con strade e garage allagati e persone bloccate in auto - registrati a Presicce, Alessano e Tricase si è aggiunto un violento incendio in una abitazione di via Don Luigi Sturzo a Melissano. I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Non ci sono stati feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video vigili del fuoco - Twitter)

Le regioni con l'allerta meteo gialla oggi 14 ottobre 2022

Per la giornata di oggi, 14 ottobre, la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".