Meteo, cambia tutto: quando torna il maltempo

Dopo una Pasqua e Pasquetta dal sapore quasi estivo, nel corso della settimana lo scenario meteorologico è destinato a cambiare su tutta l'Italia, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che riporterà, tra l'altro, la pioggia sulle regioni settentrionali, dopo un lungo periodo siccitoso.

Dopo un martedì più asciutto e stabile per tutti - spiegano da iLMeteo.it - mercoledì 20 aprile una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso sull'Europa occidentale avvicinandosi sempre di più all'Italia, con le prime piogge che interesseranno l'estremo Nordovest e nel contempo inizierà a bagnare la Sardegna. La fase di tempo peggiore però si registrerà a partire da Giovedì 21 aprile quando un vortice ciclonico si posizionerà sul mar Tirreno per poi muoversi verso il Centro Italia, innescando un'ondata di maltempo piuttosto pesante a carico della Sardegna e gradualmente del resto del Centro e del Nord. Vista la fase di maltempo a tratti anche moderata non sono da escludere eventi particolarmente intensi, come temporali e grandinate, alternati magari a pause più soleggiate.

Nella giornata di venerdì 22 la perturbazione transiterà un po' su tutte le regioni liberando l'Italia dalle piogge verso sera. La pausa asciutta però sarà solo temporanea in quanto una nuova perturbazione atlantica è pronta a guastare il tempo proprio per il ponte del 25 aprile. A causa dell'aria fredda in arrivo, le temperature sono previste in drastico calo; questo favorirà, dopo tante settimane, il ritorno delle nevicate sull'arco alpino, a tratti anche abbondanti, con fiocchi al di sopra dei 1600 metri di quota. Spruzzate di neve sono attese inoltre sulla dorsale appenninica centrale.

Peggioramento meteo confermato anche da 3bmeteo.com, secondo cui "dopo una breve pausa nella giornata di martedì che vedrà già i primi disturbi, il tempo tornerà a peggiorare promettendo piogge abbondanti ma anche venti a tratti forti su gran parte della Penisola. Il responsabile del cambiamento sarà un vortice di bassa pressione scaturito da un affondo atlantico sull'Europa occidentale che si intrufolerà sul Mediterraneo fino a raggiungere l'Italia. Le prime avvisaglie già martedì con nubi che inizieranno ad interessare l'alto Tirreno e contemporaneamente anche l'Adriatico ma per un'azione diversa, ancora relativa all'aria fredda presente sull'Europa orientale che lambirà di nuovo le regioni orientali. Nel contempo il vortice inizierà ad approfondirsi sulla Spagna e da mercoledì inizierà il suo tragitto verso l'Italia portando le prime piogge sulla Sardegna e le regioni nord occidentali. Solo da giovedì però il minimo di bassa pressione sarà in una posizione tale da determinare piogge diffuse, anche a carattere temporalesco su diverse regioni, soprattutto quelle centro settentrionali e da venerdì anche al Sud. Al momento sembra che il weekend 23-24 aprile e il giorno della Liberazione del 25 aprile possano risultare migliori ma non senza qualche locale situazione instabile che andrà meglio definita".