Meteo, arriva un'altra perturbazione: cosa succede nel fine settimana

Sembra confermato per venerdì l'arrivo di una nuova e intensa perturbazione sulla penisola. Se nelle giornate di mercoledì e giovedì il tempo dovrebbe migliorare (con qualche eccezione), su buona parte del Paese, tutto è destinato a cambiare a partire dal giorno successivo. Il nuovo fronte freddo toccherà prima Sardegna e Toscana, per poi muoversi verso sudest estendendosi al resto delle regioni centrali.

Che cosa dobbiamo aspettarci nel dettaglio? "L'ingresso di questo nuovo fronte - spiegano i meteorologi di 3BMeteo - sarà accompagnato dall'approfondimento di una seconda depressione motivo per cui i fenomeni potranno risultare intensi già da venerdì sera ma in particolare nel weekend e soprattutto sulle regioni centro meridionali". Il nord verrà quasi del tutto risparmiato dalla perturbazione. Se facciamo eccezione per qualche annuvolamento sull'Emilia Romagna e le Alpi di confine, nelle regioni settentrionali il cielo dovrebbe mantenersi sereno per tutto il weekend. Discorso diverso invece per il centrosud che invece, soprattutto nella giornata di sabato, sarà interessato da piogge e brutto tempo.

