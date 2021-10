Meteo Ponte Ognissanti: forte maltempo in tutta Italia

Nelle ore in cui il “MediCane”, l’uragano del Mediterraneo di categoria 1, si sta scatenando sulla Sicilia, anche il resto d’Italia si prepara a un fine settimana di forte maltempo con situazioni particolarmente preoccupanti soprattutto al Sud.

Per la giornata di venerdì la situazione più a rischio è comunque quella siciliana per piogge e temporali intensi che potrebbero provocare alluvioni nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Enna e Messina. Altre piogge, intense, bagneranno anche la Calabria, soprattutto meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e sulla base dei fenomeni per venerdì la Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa su parte della Sicilia, allerta arancione sui settori meridionali della Calabria e su settori della Sicilia e allerta gialla sulle restanti aree della Sicilia e sulle zone centrali della Calabria.

Catania, in particolare, in questi giorni è blindata e scuole, negozi e uffici pubblici restano chiusi, e anche il sindaco di Siracusa e i colleghi dei Comuni limitrofi hanno invitato la cittadinanza a non uscire di casa se non per ragioni di estrema necessità. Chiusi in tutta la provincia scuole, parchi e impianti sportivi.

Previsioni meteo weekend Ognissanti

Nel corso della giornata di sabato, mentre il MediCane abbandonerà l'Italia con le ultime piogge su Sicilia e Calabria (ancora forti al mattino), una perturbazione atlantica si affaccerà al Nordovest con le prime precipitazioni.

Domenica il fronte perturbato avanzerà progressivamente verso tutte le regioni con precipitazioni più consistenti su tutti i settori occidentali, dal Piemonte alla Sicilia. E lunedì primo novembre, festività di Ognissanti, un secondo impulso perturbato, decisamente più forte del primo, colpirà praticamente tutta l'Italia con piogge forti al Nord, in Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, ancora Sicilia e Calabria, via via più attenuate sui versanti adriatici centro-meridionali.

Con l'arrivo della perturbazione i venti gireranno dai quadranti meridionali soffiando sia di scirocco e sia di libeccio. Le temperature tenderanno a diminuire di giorno e ad aumentare di notte.