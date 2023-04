Settimana di Pasqua al freddo: torna la neve a bassa quota

La settimana di Pasqua per le regioni del Sud si è aperta con l'allerta meteo per temporali e vento forte. Eppure l'irruzione dell'area artica annunciata nei giorni scorsi non è ancora arrivata sul nostro Paese. L'aria fredda staziona tra la Germania, la Polonia e il Baltico. Dalla notte tra lunedì e martedì secondo gli esperti di 3bmeteo inizierà a muoversi verso lo Stivale e raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e giovedì. Quando arriverà gli effetti saranno evidenti: temperature in calo, instabilità e perfino nevicate a quote piuttosto basse per il periodo. Secondo gli esperti, l'aria fredda riuscirà a scavalcare anche la dorsale e sfocerà sull'area tirrenica stimolando sul Tirreno meridionale una blanda circolazione ciclonica che porterà instabilità al Sud con piogge intermittenti e nevicate fino a quote collinari sui rilievi. Il Nord e le regioni centrali tirreniche resteranno prevalentemente sottovento ma qualche annuvolamento e a tratti qualche isolato fenomeno potrà riuscire a interessare alcune zone. Il denominatore comune sarà il calo termico con le temperature che si porteranno sotto media con il rischio di gelate tardive all'alba di mercoledì, di giovedì e di venerdì sino a quote pianeggianti.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera sottolinea che "L'apice dell'irruzione fredda sarà raggiunta tra mercoledì e giovedì. Le precipitazioni invece continueranno a essere scarse o in larga parte assenti al Nord, sfavorite dalle correnti secche, con prosieguo e anzi ulteriore aggravio delle condizioni siccitose. Le temperature massime, non andranno oltre gli 8-10°C sulle adriatiche, gli 11-14-15°C altrove, sotto i colpi di freddi venti di Bora e Tramontana, con raffiche anche di oltre 60-70km/h sul Triestino - prosegue Nucera -. Attenzione anche alle gelate tardive, che saranno anche intense in montagna tra notte e mattino, ma localmente possibili fino in pianura e nelle vallate del Centronord".

Per la Pasqua la situazione "rimane decisamente incerta seppur potrebbe indugiare una spiccata variabilità nel weekend con delle precipitazioni qua e là quanto meno al Centrosud seguita da condizioni più asciutte per la Pasquetta (ipotesi da confermare). Il tutto in un contesto termico ancora fresco per il periodo, a tratti anche freddo".