Dal grande caldo alla pioggia: le regioni dove cambia tutto

Nuova settimana e cambio delle condizioni meteo. Da lunedì 11 settembre assisteremo a un graduale cambiamento: il caldo anomalo del weekend si andrà attenuando e tornerà la pioggia. Secondo gli esperti di 3bmeteo lunedì infatti "l'anticiclone africano sarà costretto a subire un ridimensionamento per l'avanzata della saccatura atlantica verso l'Europa centro occidentale".

Il cambiamento vero in Italia non arriverà prima di martedì-mercoledì e non sarà uguale per tutti. "La perturbazione che scorrerà sull'Europa centrale - spiegano da 3bmeteo - toccherà solo il Nord portando qualche temporale ma altrove non sortirà grandi effetti se non quello di allontanare ulteriormente la cellula africana e introdurre un calo delle temperature".

Martedì al Nord le nubi aumenteranno da ovest e dal pomeriggio potrebbero esserci già i primi rovesci o temporali al Nordovest e sulla Lombardia. Tra la sera e la notte qualche temporale potrebbe raggiungere anche i settori dell'alta Valpadana. Nessun cambiamento per il resto della Penisola con sole e caldo. Martedì dovrebbe essere anche la giornata più calda con massime fino a 35°C in Emilia Romagna al Centro e su parte del Sud. Una diminuzione è invece attesa al Nordovest soprattutto in Liguria.

Mercoledì il fronte atlantico dovrebbe transitare sulle regioni settentrionali portando temporali a carattere sparso, localmente fino in pianura e un calo termico ulteriore ma resisterebbero comunque valori sopra media. Al Centro e al Sud nessuna modifica meteo sostanziale ma ci sarà un lieve diminuzione della temperatura sulle regioni tirreniche.

