Meteo, in arrivo temporali e neve. Temperature in calo

In arrivo aria fredda di matrice artica sulle regioni del Nord Italia a partire dalla prossima settimana. Nelle giornate di lunedì e martedì l'Italia sarà attraversata da un veloce fronte freddo che porterà rovesci, temporali e neve. Il calo termico interesserà non solo le Alpi ma anche l’Appennino con venti forti fino a mercoledì-giovedì.

Allerta meteo gialla in Calabria

Per la giornata di oggi, domenica 12 marzo 2023, allerta gialla solo sulla Calabria, in particolare sul versante Jonico meridionale, versante Jonico Centro-meridionale, versante Tirrenico Meridionale, versante Tirrenico Centro-meridionale. Il Bollettino della protezione civile, invece, non indica nessuna particolare criticità per la giornata di domani, lunedì 13 marzo 2023.

Le previsioni per lunedì 13 marzo 2023

Gli esperti di 3bMeteo prevedono per la giornata di lunedì una nuvolosità in aumento al nordovest e prime piogge dalla sera in intensificazione nell'arco della notte. In arrivo la neve sui rilievi alpini fino a 1300/1500m. Sul resto della Penisola tempo soleggiato e mite con massime anche oltre i 20/22°C sulle Isole maggiori, l'estremo Sud e il medio Adriatico. Martedì e mercoledì all’insegna della instabilità sia al Nord che al Centro Italia con nubi e temporali in Campania e in Calabria e parte dell’Adriatico.