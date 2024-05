Meteo, cambia tutto: ecco dove arrivano grandinate e nubifragi

Dopo il primo assaggio d'estate torna il maltempo, almeno per metà Stivale. Tutto il Nord Italia verrà infatti interessato nei prossimi giorni da perturbazioni e precipitazioni che potranno assumere anche intensità rilevanti. Colpa del vortice di bassa pressione che si è abbattuto sull'Europa Occidentale e che si farà sentire soprattutto nelle regioni settentrionali che affronteranno forti piogge e temporali con rischio di nubifragi e anche di grandinate. Ma è sostanzialmente un'Italia spaccata in due quella dei prossimi giorni: questi fenomeni risparmieranno infatti il Centro e anche il Sud dove beltempo reggerà, seppure con qualche nuvola presente specialmente sul settore Adriatico. Ma vediamo caso per caso le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 14 maggio: comincia l'instabilità nelle regioni del Nord

Al Nord ci si sveglierà con un cielo che sarà nuvoloso fin dal mattino. Dal pomeriggio comincia l'instabilità a partire dai settori alpini e prealpini con rovesci e temporali in estensione entro sera anche ai settori di pianura soprattutto occidentali. Le cose andranno in maniera diversa al Centro: dove il tempo sarà poco o parzialmente nuvoloso con la doverosa eccezione della dorsale appenninica che volge verso l'Adriatico. Qui, dall'entroterra fino alla costa, saranno possibili precipitazioni, ma il quadro migliorerà ovunque dalla sera.

Al Sud poche nuvole, ma si potrà assistere a temporali isolati tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Temperature in lieve calo al Nord, stabili al Centro, in lieve aumento al Sud.

Mercoledì 15: forti rovesci al Nord

La giornata si aprirà con un meteo fortemente perturbato nelle regioni del Nord con forti rovesci anche di carattere temporalesco o caratterizzati da forti grandinate. Al centro ci sarà invece un tempo variabile, caratterizzato da nubi e schiarite Al Sud il tempo invece sarà poco nuvoloso.

Le temperature saranno ancora in calo al Nord, stabili o in lieve aumento nel Centro, in lieve aumento al Sud.

Meteo, giovedì e venerdì 16 e 17 maggio: ancora instabilità al Nord

La tendenza, per giovedì 16 e venerdì 17 maggio, è la prevalenza ancora di una spiccata instabilità nelle regioni del Nord. Le precipitazioni avranno ancora carattere violento e temporalesco e si potranno verificare grandinate. I rovesci saranno più frequenti nelle zone alpine e pre-alpine, ma si potranno estendere anche sulle pianure.

Al centro e al Sud il tempo sarà invece ancora poco nuvoloso. Le temperature saranno stabili al Nord, il lieve aumento al Centro e in aumento al Sud, dove si potranno toccare anche picchi di 30°.