Meteo: due giorni di tregua, poi la nuova sferzata gelida

No, l'inverno non è ancora finito. Anche nei primi giorni di marzo, in netta controtendenza rispetto a febbraio, il maltempo potrebbe continuare, colpendo soprattutto l'area adriatica e il nord-est della penisola. Nel weekend, poi, un'altra irruzione di aria fredda invaderà il nostro Paese, accompagnata da nuove precipitazioni nevose.

Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio. Prima della sferzata gelida sono previsti due giorni di tregua. Mercoledì 2 e giovedì 3 marzo è infatti atteso un miglioramento del tempo, con venti in attenuazione e temperature in aumento su gran parte del paese. Faranno eccezione i valori notturni che continueranno a rimanere assai gelidi sui fondovalle alpini, su molte aree della val Padana e nelle zone interne del centro.

Ecco le previsioni del tempo per mercoledì 2 marzo. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con nuvolosità serale sulla Liguria. Le temperature massime sono in rialzo, comprese tra 10 e 15 gradi. Tempo buono anche sulle regioni centrali, soprattutto sull'area tirrenica. Residue precipitazioni interesseranno soltanto l'Abruzzo. Il sud sarà ancora parzialmente penalizzato dal maltempo: è infatti prevista neve a quote collinari su Puglia e Calabria. Temperature in aumento anche qui, con massime tra 8 e 13 gradi.