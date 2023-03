Meteo, mezza Italia alle prese con pioggia e neve

Pioggia, neve e vento. Un vortice di aria fredda coinvolge l'Italia e le previsioni meteo per oggi 2 marzo e domani venerdì 3 sono all'insegna dell'instabilità.

Le previsioni meteo di oggi giovedì 2 marzo 2023

Per il 2 marzo la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla su sei regioni:

Calabria;

Basilicata;

Campania;

Molise;

Sicilia;

Lazio.

Gli esperti di 3bmeteo, indicano fenomeni in attenuazione al Nordovest salvo residuo nevischio sulle Alpi marittime dagli 800 metri, altrove cielo nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa in giornata sulla pianura lombardo-veneta, un po' più frequente in Romagna. Schiarite su Liguria e Alpi.

Al Centro la pioggia interesserà il basso Lazio. Limite neve sui 1000/1200 metri, fino a 600 metri sul settore umbro-marchigiano.

Al Sud piogge e temporali in Campania, a tratti anche di forte intensità, inizialmente più soleggiato altrove ma in rapido peggioramento su Sicilia, Basilicata e Puglia centro-settentrionale dove giungerà qualche pioggia o rovescio, entro sera anche sulla Calabria tirrenica. Limite neve intorno a 1200/1400 metri. In Sardegna instabile con rovesci e temporali più frequenti e intensi sul Sassarese.

Le previsioni meteo di venerdì 3 marzo 2023

Per domani venerdì 3 febbraio ancora tempo instabile al Centro e al Sud con rovesci sparsi alternati a locali temporanee schiarite. Fenomeni più intensi su Abruzzo, Marche e Isole maggiori; dal pomeriggio anche su bassa Toscana, Lazio e Calabria. Non sono esclusi temporali. Nevicate oltre i 1200-1500 metri in Appennino. Temperature in netto rialzo al Nord, stabili o in leggero calo al Centro-Sud con massime comprese tra 9 e 14 gradi. Vento forte di Grecale tra Liguria e Corsica, di Scirocco tra Lazio e Toscana, da Sud sulla Sicilia occidentale.