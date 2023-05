Le prime vere previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

Meteo instabile e niente caldo estivo. Sembra essere questa la tendenza per gli ultimi giorni di maggio e l'inizio di giugno, incluso venerdì 2. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, all'inizio della prossima settimana "correnti instabili settentrionali di tanto in tanto potranno raggiungere il Mediterraneo centrale e l'Italia". In altre parole, anche l'inizio della prossima settimana vedrà probabilmente la formazione di frequenti temporali. In più la presenza di una circolazione depressionaria, seppur blanda, in prossimità delle Baleari, "sarà causa di altri rovesci e temporali che coinvolgeranno lunedì la Sardegna, in possibile estensione martedì al medio-basso versante tirrenico e alla Sicilia".

Le temperature non subiranno variazioni significative e il caldo rimarrà contenuto, senza eccessi. Anche il 2 giugno, data "preziosa" perché cade di venerdì e in tanti potranno allungare il weekend, secondo le previsioni sarà segnato da temperature contenute. Con l'inizio di giugno la situazione sullo scacchiere europeo infatti non dovrebbe subire modifiche sostanziali "con i massimi dell'anticiclone sempre posizionati sul Centro-Nord Europa e con l'area mediterranea in balia di deboli circolazione depressionarie, in grado di originare fenomeni di temporanea instabilità, caratterizzati da improvvisi temporali alternati a momenti soleggiati".

