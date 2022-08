Meteo, temporali improvvisi nell'ultimo weekend di agosto

Per l?ultimo fine settimana di agosto le previsioni meteo parlano di tempo instabile su tutta l?Italia, con temporali improvvisi che colpiranno quasi tutta la Penisola. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, questo avverrà per effetto di alcune infiltrazioni instabili atlantiche e nord orientali che andranno ad indebolire l?alta pressione spingendola sul Mediterraneo orientale.

Non mancherà il sole, alternato a fenomeni temporaleschi sulle zone montuose e su alcune pianure del Nordest e del medio versante tirrenico e in generale lungo il versante adriatico. I temporali non risparmieranno alcune zone delle isole maggiori del Tirreno.

Le temperature medie resteranno alte, tra i 28° e i 32° C, con valori più alti nelle zone interne del Sud e sulle isole maggiori. Durante la notte le temperature saranno più fresche e gradevoli.

Previsioni per sabato 27 e domenica 28 agosto 2022

Sole e nubi sono previste su tutta la Penisola sia per la giornata di sabato 27 agosto che per quella di domenica 28 agosto. Per la giornata di sabato si segnalano possibili rovesci pomeridiani e serali soprattutto su Alpi, Triveneto, Appennino, lungo tutto il versante adriatico e sulle isole maggiori. Domenica, invece, i temporali potrebbero interessare il Nordest, le aree interne del Sud con la possibilità di nubifragi e grandine al Centro.