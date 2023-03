Dove pioverà nel weekend

Italia divisa: pioggia a un'estremità dello Stivale e condizioni nettamente migliori nell'altra. Ecco cosa ci aspetta sul fronte del meteo per il weekend del 4 e 5 marzo 2023. Secondo gli esperti di 3bmeteo, il vortice di aria fredda che in questi giorni ha portato pioggia e calo delle temperature tra sabato e domenica concentrerà i suoi effetti sul Sud dove ci sarà molta instabilità. Migliori le condizioni al Nord e sul medio Tirreno, dove si potrà beneficiare di una rimonta anticiclonica dall'Europa occidentale, anche se solo temporanea.

Le previsioni meteo di sabato 4 marzo 2023

Sabato sarà la giornata più instabile per il Sud. Piogge sparse sono attese tra Marche e Abruzzo. Piogge e rovesci a tratti temporaleschi arrivano su Sicilia e Calabria. Previste nevicate sui rilievi appenninici centro-meridionali, più insistenti su quelli calabresi, generalmente a partire da quota 1.200 metri. Sulle regioni settentrionali e su quelle del medio Tirreno invece le condizioni saranno già in miglioramento, con clima asciutto, ampi spazi soleggiati prevalenti e temperature in aumento soprattutto nei valori massimi.

Le previsioni meteo di domenica 5 marzo 2023

Domenica il vortice si allontana ancora, torna il bel tempo e aumentano le temperature. Solo al Sud il tempo sarà ancora instabile. In particolare, i settori più esposti alle ultime precipitazioni saranno Sicilia nordorientale, Calabria tirrenica e Salento, anche se locali fenomeni non sono esclusi in giornata fin su bassa Campania e Puglia centrale. Entro sera, inoltre, si assisterà a un certo aumento della nuvolosità su ovest Sardegna, Liguria e alto Tirreno, con possibilità anche di locali piovaschi. Questi verranno innescati dalla disposizione delle correnti da sudovest, a causa dell'abbassamento di latitudine dei flussi perturbati in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale.