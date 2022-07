Quando arriva il fresco

Il caldo e l'afa che non concedono tregua da giorni sembrano avere le ore contate. Superata la giornata di oggi 5 luglio, che si annuncia come una delle peggiori con temperature ancora in salita soprattutto in Sardegna, il meteo dovrebbe mutare. Nella seconda metà della settimana, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, aria più fresca settentrionale entrerà su gran parte del Mediterraneo. Il cambio di scenario si annuncia netto: i forti contrasti termici faranno scatenare diffusi temporali, dapprima al Nord e poi al Centro-Sud. Un'ondata di maltempo breve eppure intensa: da un lato caleranno le temperature dall'altro c'è il rischio di nubifragi e disagi.Il maltempo ha già colpito nelle ultime ore alcune zone del Nord, come la provincia di Piacenza.

Venerdì 8 il maltempo si sposta al Sud con temporali diffusi sul medio basso Adriatico, sulla Campania, sulla Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Anche in questo caso non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature in calo anche di 7/10 gradi. sul Nord Italia e sulle regioni dell'alto Tirreno splenderà il sole con temperature massime in rialzo. Venti sostenuti da Nord/Nord-Est soffieranno su tutto il Paese. Nel weekend invece il meteo dovrebbe garantire una certa stabilità ovunque anche se al Sud, nella giornata di sabato, resterà ancora la possibilità di qualche rovescio o piovasco sparso. Temperature in netta ripresa ma senza afa. Più fresco sulle regioni adriatiche.