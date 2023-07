Picchi di caldo estremo, ma anche temporali e black out: le aree a rischio oggi e domani

Caldo soffocante, ma anche maltempo e perfino grandine su alcune regioni. In questa metà di luglio il meteo offre picchi opposti che però convivono. Quelle di oggi, giovedì 13 luglio, e domani, venerdì 14, saranno giornate torride eppure alcune aree dello Stivale sono alle prese col maltempo. Vediamo la situazione più da vicino.

Picchi di oltre 40 gradi

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, l'anticiclone africano continua a mostrare i suoi effetti. La colonnina di mercurio è sopra i trenta gradi dalla Sicilia alla Lombardia, con la soglia dei 40 gradi superata sulle aree interne della Sardegna.

Per venerdì 14 luglio nessuna tregua. Attesi picchi di 36 gradi, per esempio, a Reggio Calabria come a Firenze.

Il gran caldo si farà sentire anche di notte, specie nelle grandi città dove il termometro non scenderà sotto i 24 gradi. Torino, Milano, Bologna, Venezia e Genova faranno registrare temperature tra 27 e 28 gradi alla mezzanotte e tra 25 e 27 alle 6 del mattino. Valori leggermente più bassi al Centro e al Sud ma comunque superiori ai 24 gradi. I tassi d'umidità risulteranno particolarmente elevati, acuendo la sensazione di caldo.

Allo stesso tempo però si registra il transito dei nuclei temporaleschi. Se guardiamo alle temperature questo significa che nelle prossime ore ci sarà un calo di 3-4 gradi (temperature massime) sulle regioni del Nord e sulle Marche settentrionali. Al Centro-Sud invece proseguirà indisturbata la fase calda.

Non solo calo termico. Il passaggio dei temporali non è esente da danni. La Lombardia è stata l'area più bersagliata nella giornata di mercoledì con allagamenti e alberi caduti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a Como, Lecco, Varese e Sondrio.

Il maltempo ha provocato pesanti disagi sulla superstrada che conduce a Malpensa. Un albero è caduto su un'auto ferendo il conducente. La forte pioggia e le avverse condizioni meteo hanno fatto sì che alcuni voli fossero dirottati su altri scali.

Nella notte tra mercoledì e giovedì il fronte temporalesco ha interessato principalmente il Friuli Venezia Giulia con piogge abbondanti, grandinate e soprattutto raffiche di vento forte sui 100-130 km orari in molte località sia in montagna sia in pianura e sulla costa.

Tanti i disagi con alberi caduti, che in alcuni casi rendono difficile il passaggio sulle strade provinciali, tettoie scoperchiate. Ci sono stati anche blackout elettrici in vari comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano. Oltre 500 le chiamate giunte al numero unico per le emergenze del Friuli Venezia Giulia.

Allerta arancione per il maltempo giovedì 13 luglio

Per oggi 13 luglio sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e Allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, su gran parte del Piemonte e dell'Emilia-Romagna e sul restante territorio della Lombardia.

