Meteo, Ferragosto porta una nuova ondata di caldo

Caldo, questa la parola chiave dei prossimi giorni secondo gli esperti. Da oggi, Ferragosto, per almeno dieci giorni. L'anticiclone africano comincia infatti a muoversi verso l'Italia e la terza ondata di caldo della stagione estiva 2023 si annuncia piuttosto lunga. La stabilità e il sole saranno la caratteristica dominante del meteo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, "strettamente in questi giorni e non oltre il 17 agosto potrà esserci ancora qualche forte temporale sulle Alpi e lungo l'Appennino, stimolato dalla coda di un paio di impulsi atlantici che attraverseranno l'Europa centrale ma dopo il 17 il campo barico si irrobustirà ulteriormente e i temporali saranno sfavoriti, anche quelli di calore". Dove farà più caldo? Le regioni centro settentrionali e la Sardegna saranno quelle con temperature più alte. Attese punte di 38-40. Al Sud difficilmente si supereranno i 35/37° ma in alcune zone come Campania e Puglia i 38°C saranno possibili e in più ci sarà afa lungo le coste ad acuire la sensazione di caldo.

Secondo gli esperti "i picchi anticiclonici e di conseguenza anche della calura sono attesi tra il prossimo weekend e l'inizio della nuova settimana, orientativamente nei giorni 20, 21, 22 agosto".

