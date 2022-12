Meteo, incubo "gelicidio": di cosa di tratta e a cosa fare attenzione

Freddo, pioggia e neve. Le previsioni meteo per i prossimi giorni, giovedì e venerdì soprattutto, sono all'insegna del maltempo. "Oltre a questo però avremo anche un alto rischio di osservare il fenomeno del gelicidio sulle aree del Nord-Ovest italiano", dicono gli esperti di 3bmeteo.

Cosa è il gelicidio? È un termine poco conosciuto che si usa per indicare la pioggia che congela al suolo. Si verifica quando una massa d'aria calda scorre in quota mentre al suolo c'è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero.

Il gelicidio è quello che potrebbe accadere tra domani, cioè giovedì, e venerdì. "Una perturbazione atlantica traslerà sul Nord - dicono da 3bmeteo - portando nevicate fino in pianura laddove il freddo riuscirà a resistere in quota, mentre dove prevarrà l'aria più mite, pioverà. Ci saranno alcune zone però dove avremo molto freddo al suolo con temperature intorno o inferiori allo zero, pertanto potranno verificarsi episodi di gelicidio.

Per gli esperti. le aree più a rischio saranno l'Appennino Centro-occidentale ligure, specialmente su val d'Orba, valle Stura e valle Scrivia, sul basso Pavese e Piacentino. Sarà bene quindi fare attenzione alle strade che potrebbero diventare come lastre di ghiaccio. C'è poi il rishcio che per il peso del ghiaccio si stacchino rami o si rompano cavi elettrici o telefonici.