Meteo, prime previsioni per i giorni di Natale: che tempo farà

Dopo una pausa da freddo e piogge è tornato il sereno sull'Italia. L'alta pressione in transito sulla penisola da lunedì 13 dicembre, però, potrebbe avere le ore contate. L'anticiclone delle Azzorre, che ha portato stabilità e sole sull'Italia, potrebbe lasciare il posto ai venti gelidi in arrivo dalla Russia già dal prossimo weekend. Sabato e domenica, dunque, tornerà il maltempo, con neve in collina al sud.

Come sarà il tempo a Natale? Le previsioni meteo per le festività natalizie non lasciano ben sperare. Da Natale fino a Capodanno si prevede aria gelida su tutta l'Italia, con nevicate in pianura. Un Natale con i fiocchi!