Che tempo farà a Natale: le nuove previsioni meteo

Altro che "bianco Natale", le prossime festività in italia saranno all'insegna del bel tempo e delle temperature sopra la media. Subito oltre i nostri confini freddo e neve, in particolare sulle Alpi svizzere e austriache, sullo Stivale invece tutt'altro scenario con una sorta di "bolla calda".

Secondo gli esperti di 3bmeteo, il vortice freddo si limiterà a lambire la Penisola con la neve che in ogni caso non cadrà a bassa quota. Chi si immaginava sulla neve rimarrà a bocca asciutta. Infiltrazioni umide occidentali comporteranno dei fenomeni isolati sulle regioni centro meridionali tirreniche nella giornata della Vigilia e anche lungo l'Adriatico nella giornata di Natale. Anche a Santo Stefano è atteso qualche disturbo, ma non particolarmente significativo. Le giornate del 25 e 26 dicembre saranno quindi sostanzialmente all'insegna del bel tempo.

Sarà un Natale con temperature sopra media "perchè la massa d'aria che arriverà sull'Italia sarà proprio di matrice sub tropicale associata al grosso anticiclone che avrà i massimi sulla Spagna". Inoltre avremo anche la complicazione legata alle correnti favoniche in discesa sia dalle Alpi che dall'Appennino che potranno comportare ulteriori aumenti di temperatura al Nord e lungo l'Adriatico.

