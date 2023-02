Torna il sole e le temperature si alzano, ma c'è il rischio valanghe

Domenica all'insegna del bel tempo oggi 12 febbraio su gran parte dell'Italia. Un robusto campo di alta pressione è arrivato sull'Europa centrale e anche le nostre regioni centro-settentrionali ne beneficiano. Tradotto: domenica con sole e temperature in aumento soprattutto di giorno. Il alcune aree c'è però il rischio valanghe.

Le previsioni meteo di oggi domenica 12 febbraio 2023

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, al Centro-Nord e in Sardegna oggi, domenica 12 febbraio, sarà una giornata soleggiata. Possibile qualche innocuo annuvolamento sparso sul Triveneto e sulle regioni adriatiche, in diradamento tra il pomeriggio e la sera.

La situazione è diversa al Sud. Le regioni meridionali risentiranno dell'aria più fresca dei Balcani con aumento della nuvolosità in giornata con qualche pioggia in arrivo sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale. Si tratterà di comunque fenomeni deboli, non paragonabili a quelli violenti che giovedì e venerdì hanno colpito la Sicilia ionica.

L'aumento rapido delle temperature porta con sé qualche rischio. Secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte aumenta il rischio di valanghe nelle ore più calde della giornata, che sarà "moderato" sulla maggior parte dei settori alpini del Piemonte.

"Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni - si legge nel bollettino dell'Arpa Piemonte - la probabilità di distacco di valanghe bagnate nel corso della giornata aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi alle quote di bassa e media montagna. Con vento da debole a moderato negli ultimi giorni specialmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni così come al di sopra dei 2000 m circa si sono formati accumuli di neve ventata in parte instabili. Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario".

Arpa Piemonte spiega che nel corso della giornata "le condizioni meteo causeranno soprattutto sui pendii soleggiati un progressivo inumidimento del manto nevoso. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti non si sono ben legati con la neve vecchia".