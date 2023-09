Meteo, oggi allerta per forti temporali (le regioni colpite): ma ci sono zone con 36 gradi

Italia spaccata: in alcune regioni piove a dirotto e scatta l'allerta meteo, in altre c'è ancora un caldo torrido con punte di 36 gradi. Il meteo per oggi 18 settembre 2023 offre l'immagine di una nazione "a metà".

Una perturbazione arrivata dalla Francia ha portato la pioggia al Nord piogge. Si tratta - spiegano da 3bmeteo - di un fronte collegato a un vortice generato dalla fusione tra la tempesta Jan e una depressione nord atlantica, ora collocata sulle isole britanniche. Per oggi 18 settembre la protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta e sull'intero territorio della Liguria.

Qualche piovasco ha raggiunto anche la Sardegna occidentale, mentre sul resto d'Italia resiste l'anticiclone con tempo stabile e caldo anomalo. Sono attesi picchi di 36 gradi in Sicilia e Sardegna. Temperature in calo nel Nord Est.

Al Centro sono attese nubi in aumento in Toscana con qualche pioggia in arrivo soprattutto sulle aree centro-settentrionali della regione, altrove sole a tratti offuscato da nubi ma senza precipitazioni significative. Al Sud è in prevalenza soleggiato con qualche velatura in transito e maggiori addensamenti la sera in Campania, senza fenomeni. In Sardegna nubi in intensificazione con qualche pioggia sulle aree centro-settentrionali dell'isola.

