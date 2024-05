Temporali e grandinate fanno scattare l'allerta maltempo, non andrà meglio nel weekend

Maggio inizia con la pioggia e temperature più basse della media stagionale. La pioggia che ha segnato la Festa dei lavoratori non concede tregua così per oggi, 2 maggio, su diverse regioni c'è l'allerta maltempo. Anche il weekend sarà con la pioggia in molte aree del Paese.

Allerta maltempo oggi 2 maggio

La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e sull'intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, sono attese su Valle d’Aosta e Piemonte, per estendersi poi a Emilia-Romagna centro-occidentale e Veneto. Pioggia anche su Toscana, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati anche da locali grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo per il primo weekend di maggio

L'instabilità sarà la nota dominante anche del primo weekend di maggio. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, venerdì sono attesi rovesci e locali temporali soprattutto al Nordest, sulle zone interne del Centro e su parte del Sud, soprattutto il basso Adriatico. Sabato la presenza di bassa pressione sulla Manica unitamente alla bassa pressione in allontanamento verso i Balcani potrà condizionare ancora il tempo delle regioni settentrionali portando dei piovaschi e dei temporali. I modelli li inquadrano prevalentemente sulle zone alpine e prealpine. Le regioni centro meridionali dovrebbero invece risentire ancora un po' dell'influenza della saccatura orientale con qualche temporale soprattutto pomeridiano lungo la dorsale appenninica e occasionalmente sulla Puglia.