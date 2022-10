Italia ancora alle prese con un caldo anomalo

Pioggia al Nord, sole e bel tempo al Sud. Temperature che restano sopra la media. Si annuncia così la giornata di oggi, domenica 23 ottobre. Le precipitazioni interesseranno la parte nordovest dell'Italia ma saranno di lieve entità. Solo verso sera, secondo gli esperti di 3bmeteo, potranno risultare più abbondanti ma prevalentemente sulle zone alpine e prealpine. Le nubi "non mancheranno sul resto del Nord e su parte del Centro, soprattutto le regioni tirreniche e qualche isolata precipitazione potrà presentarsi sulla Toscana e sul Friuli, ma anche in questo caso non saranno degne di nota".

Le temperature restano sopra la media: sono previsti valori massimi fino ai 30°C in Sardegna, 28/29°C o persino superiori in Puglia e su alcune zone della Calabria e della Sicilia. Il caldo anomalo, secondo 3bmeteo, si farà sentire anche al Centro "con massime che potranno toccare i 27/28°C sulle zone interne della Toscana e nell'immediato entroterra adriatico".

Sarà sopra media anche il Nord, le zone che risentiranno maggiormente dell'anomalia climatica saranno l'Emilia Romagna, la bassa Lombardia e il basso Veneto. Qui gli scarti con le medie del periodo potranno essere fino a 6/8°C in più.